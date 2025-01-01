Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 106: Aller Anfang ist schwer
22 Min.Ab 12
Auf Biegen und Brechen: Um das Herz seiner Traumfrau zu erobern, geht Ermittler Thomas Bossmann äußerst unmännliche Wege und stößt dabei auf ein Tötungsdelikt, in welches das Objekt seiner Begierde zu Thomas' Leidwesen verstrickt ist ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
