Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 109: Chefsache
22 Min.Ab 12
Trauerstimmung beim KK9, denn Bernie will einen neuen Job in Berlin annehmen. Das ganze Präsidium ist geschockt. Ein Abschied für immer? Wird Bernie zum letzten Mal in Duisburg ermitteln?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1