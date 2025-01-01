Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 109
22 Min.Ab 12

Trauerstimmung beim KK9, denn Bernie will einen neuen Job in Berlin annehmen. Das ganze Präsidium ist geschockt. Ein Abschied für immer? Wird Bernie zum letzten Mal in Duisburg ermitteln?

