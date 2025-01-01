Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 117: Straße der Versöhnung
22 Min.Ab 12
Florian Beckmann lebt auf der Straße und bettelt sich durchs Leben. Als seine Oma Waltraut nach einem nächtlichen Einbruch stirbt, gibt es für seinen Vater Matthias nur einen möglichen Täter: Florian. Doch tötete der Obdachlose wirklich seine einzig gebliebene Bezugsperson?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1