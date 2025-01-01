Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 143: Paulas Blut
22 Min.Ab 12
Die kleine Paula hat kaum Überlebenschancen - nur eine Organspende könnte ihr Leben retten. Doch ihr Vater Hendrik scheidet als Spender aus. Ist er etwa gar nicht Paulas leiblicher Vater? Als wäre das nicht schon schlimm genug, gerät Hendrik schließlich auch noch unter Mordverdacht.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1