SAT.1Staffel 10Folge 146
Folge 146: Das letzte Abendmahl

22 Min.Ab 12

Nach einem Streit mit seiner Ex-Frau und deren Lebensgefährten wird Jörg Keller tot am Fuße einer Rheinbrücke aufgefunden. Wurde ihm der Streit zum Verhängnis oder haben ihn die Schatten seiner Vergangenheit eingeholt?

