Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 146: Das letzte Abendmahl
22 Min.Ab 12
Nach einem Streit mit seiner Ex-Frau und deren Lebensgefährten wird Jörg Keller tot am Fuße einer Rheinbrücke aufgefunden. Wurde ihm der Streit zum Verhängnis oder haben ihn die Schatten seiner Vergangenheit eingeholt?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1