Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 169: Die Schnorrer
22 Min.Ab 12
Die 16-jährige Bella lebt lieber auf der Straße als bei ihrer Familie. Nach einem heftigen Streit mit ihrer Mutter wird Bella mit einer Flasche niedergeschlagen und stürzt in die Tiefe. Sie überlebt, den Täter konnte sie jedoch nicht sehen ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1