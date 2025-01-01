Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Das Versuchskaninchen

SAT.1Staffel 10Folge 60
Das Versuchskaninchen

Das VersuchskaninchenJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 60: Das Versuchskaninchen

22 Min.Ab 12

Die 20-jährige Lea Richter bricht zusammen mit ihrem Freund in ein Tierversuchslabor ein, um die dort eingesperrten Hunde zu befreien. Dann verschwindet sie spurlos. Die Kommissare ermitteln und machen kurz darauf eine grausame Entdeckung ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen