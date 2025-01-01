Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Sehnsucht

SAT.1Staffel 10Folge 67
Sehnsucht

SehnsuchtJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 67: Sehnsucht

22 Min.Ab 12

Die alkohol- und sexsüchtige Emma Hauser will in einer Entzugsklinik ihr kaputtes Leben wieder in den Griff bekommen. Doch dann wird sie mit aufgeschnittenen Pulsadern gefunden. Mord oder Selbstmord? Die Ermittler stoßen auf eine Mauer des Schweigens, und Kommissarin Nina Schmeuser sieht nur einen Weg, den Fall aufzuklären: Sie will sich als Patientin in die Klinik einschleusen ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen