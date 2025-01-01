Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 69: 7 Minuten im Himmel
22 Min.Ab 12
Tödliches Trinkspiel: Der 20-jährige Paul Hallek wird aus einem Fenster seiner Wohnung gestoßen und erliegt seinen schweren Verletzungen. Während sich die Ermittler mit betrunkenen Jugendlichen herumplagen, entbrennt zwischen den Kommissaren Nina Schmeuser und Christian König eine heiße Romanze ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1