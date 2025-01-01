Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 98
Folge 98: Kindspech

22 Min.Ab 12

Das verbotene Kind - der größte Wunsch von Helen Much ist es, eines Tages ihr eigenes Baby in den Armen zu halten. Doch die junge Frau ist unfruchtbar und sieht ihre einzige Chance in einer Leihmutterschaft. Sie bezahlt eine Fremde dafür, mit ihrem eigenen Mann zu schlafen. Doch was sie damit lostritt, ist nur der Anfang eines grausamen Spiels ...

SAT.1
