Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Flucht aus dem Kinderheim

SAT.1Staffel 11Folge 147
23 Min.Ab 12

Die Schwestern Jessica und Linda Seidel sind vor einer Woche aus dem Kinderheim abgehauen. Jetzt werden sie beim Ladendiebstahl aufgegriffen. Sofort fällt auf, dass die kleine Linda mit blauen Flecken übersät ist. Wurde das Mädchen im Kinderheim misshandelt? Die Mädchen schweigen stur und bringen sich dadurch in große Gefahr.

