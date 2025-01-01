Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Die alte Hexe

SAT.1Staffel 11Folge 11
Die alte Hexe

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 11: Die alte Hexe

22 Min.Ab 12

Die rüstige Agnes Keller wird in ihrem Haus ausgeraubt und anschließend getötet. Ihrer Tochter Julia hatte sie das Leben zur Hölle gemacht, weil sie einen Türken geheiratet hat. Geschah der Mord aus Rache, Habgier oder nackter Verzweiflung? Fest steht: Julias kleine Familie brauchte dringend Geld ...

SAT.1
