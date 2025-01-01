Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 7: Getrübte Vaterfreude
22 Min.Ab 12
Als Jan Hinze erschossen wird, muss seine Frau Silke nicht nur mit dem tragischen Verlust fertig werden - plötzlich erfährt sie auch, dass ihr Mann eine Affäre hatte, aus der angeblich ein Kind entstanden sei. Doch Silke weiß mit Sicherheit, dass das unmöglich ist.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1