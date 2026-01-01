Wer zu spät kommt, den bestraft das LebenJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 4: Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben
22 Min.Ab 12
Matthias Oehlke flieht während einer Verkehrskontrolle mit einer ominösen Tasche und schlägt auf der Flucht einen Polizeibeamten nieder. Die Kommissare stehen vor einem Rätsel: Wo wollte der Mann so schnell hin - und was ist in der Tasche?
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1