Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 18: Trickdiebe
22 Min.Ab 12
Sarah Riedles Bruder Nils ist in einer Gang, die sich auf Taschendiebstahl spezialisiert hat. Als Sarah den Kleinkriminellen ins Gewissen reden will, stürzt sie zu Tode. War es Selbstmord? Oder hat sie ein Gangmitglied umgebracht?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1