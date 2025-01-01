Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 17: Lebenswert
23 Min.Ab 12
Marion Brenner geht in der Fürsorge um ihren behinderten Sohn Heiko auf, auch wenn ihr Mann und ihre anderen Kinder dabei zu kurz kommen. Als Heiko tot aufgefunden wird, gerät plötzlich jedes Familienmitglied unter Verdacht, und die Familie droht zu zerbrechen.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1