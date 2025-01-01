Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 148: Der kleine Drogenkurier
23 Min.Ab 12
Im tiefsten Marxloher Ghetto wird der kleine Ben Dahlke beim Schwarzfahren erwischt. Der Versuch, den 10-jährigen Jungen zu seiner Mutter zu bringen, scheitert früh - Ben sagt kein Wort über sein Zuhause. Stattdessen machen die Polizisten in Bens Rucksack einen besorgniserregenden Fund ...
