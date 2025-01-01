Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 162: Ausgestiegen
22 Min.Ab 12
Der Türsteher Chris Walser wird nach Feierabend brutal zusammengeschlagen. Kurz zuvor hatte er eine heftige Auseinandersetzung mit drei türkischen Männern. Sind sie Walser gefolgt? Doch schnell wird klar, Walser war nicht immer das Opfer. Nach und nach kommt seine geheime, unrühmliche Vergangenheit ans Licht.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1