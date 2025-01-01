Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 163: Lottogewinner brennt durch
22 Min.Ab 12
Ein Sechser im Lotto - Die Tippgemeinschaft freut sich, nur Herbert nicht. Er möchte das Geld für sich behalten und haut mit dem Gewinn ab. Eine Vermisstenanzeige soll die Suche nach ihm beschleunigen. Können sie Herbert finden und was macht er mit der neuen Freiheit?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1