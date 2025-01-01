Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 61: Verliebt in die Liebe
23 Min.Ab 12
Das Leben von Inge Kobalt ist grau, wäre da nicht Amateur-Schlagersänger Sascha Stern, der ihrem Leben einen Sinn gibt. Doch als Inge im eigenen Haus vergiftet wird, gerät genau dieser unter Tatverdacht. Tötete der Star seinen treuesten Fan?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1