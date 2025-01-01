Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Verliebt in die Liebe

SAT.1Staffel 11Folge 61
Verliebt in die Liebe

Verliebt in die LiebeJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 61: Verliebt in die Liebe

23 Min.Ab 12

Das Leben von Inge Kobalt ist grau, wäre da nicht Amateur-Schlagersänger Sascha Stern, der ihrem Leben einen Sinn gibt. Doch als Inge im eigenen Haus vergiftet wird, gerät genau dieser unter Tatverdacht. Tötete der Star seinen treuesten Fan?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen