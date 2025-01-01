Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 71: Familie in der Schuldenfalle
22 Min.Ab 12
Als der 41-jährige Finanzberater Heiko Breuer erschlagen in seinem Büro aufgefunden wird, ist die Liste der Tatverdächtigen lang, denn durch falsche Beratungen hat er viele seiner Kunden finanziell ruiniert. Doch wer schreckte auch vor einem Mord nicht zurück?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
