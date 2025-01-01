Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Gefährliche Nachbarschaft

SAT.1Staffel 6Folge 105
22 Min.Ab 12

Die Mutter der Ermittlerin Nina Schmeuser findet ihren Nachbarn Uwe Blum erschlagen in dessen Haus. Hinter der Kulisse der kleinbürgerlichen Heile-Welt-Familie stoßen die Kommissare auf kriminelle Machenschaften und verhängnisvolle Affären.

