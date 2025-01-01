Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Erotischer Albtraum

SAT.1Staffel 6Folge 3
22 Min.Ab 12

Am Ende eines erotischen Foto-Shootings erwartet den 30-jährigen Fotografen Lutz Stöcker eine böse Überraschung ... Die Ermittler finden ihn mit durchtrennter Wirbelsäule tot in einer Scheune. In einem Netz aus Lügen, Verrat und schamloser Gier nehmen die Kommissare die Spur des Täters auf ...

SAT.1
