Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 14: Schutzlos
22 Min.Ab 12
Völlig panisch erscheint Nadine Jentsch auf dem Polizeipräsidium. Zwei Männer wollten sie auf einem Parkplatz erschießen. Angeblich, weil sie die beiden belauschte, als diese einen Mord planten. Doch dann nimmt der Fall eine unerwartete Wendung ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1