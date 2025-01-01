Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Blütenpracht

SAT.1Staffel 6Folge 5
Blütenpracht

BlütenprachtJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 5: Blütenpracht

22 Min.Ab 12

Oskar Palowski - Blütenbaron und Gefangener der JVA - ist es gelungen, auszubrechen. Seitdem ist er spurlos verschwunden. Die Kommissare tappen bei ihren Ermittlungen im Dunkeln. Erst als der ehemalige Praktikant des KK9 beginnt, auf eigene Faust zu ermitteln, werden die Kommissare auf eine heiße Spur gelenkt ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen