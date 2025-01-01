Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 5: Blütenpracht
22 Min.Ab 12
Oskar Palowski - Blütenbaron und Gefangener der JVA - ist es gelungen, auszubrechen. Seitdem ist er spurlos verschwunden. Die Kommissare tappen bei ihren Ermittlungen im Dunkeln. Erst als der ehemalige Praktikant des KK9 beginnt, auf eigene Faust zu ermitteln, werden die Kommissare auf eine heiße Spur gelenkt ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1