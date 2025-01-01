Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Verschleppt

SAT.1Staffel 6Folge 17
Folge 17: Verschleppt

21 Min.Ab 12

Tom und Julia sitzen gemütlich am Lagerfeuer, bis die traute Zweisamkeit jäh unterbrochen wird. Sie hören ein Geräusch, werden scheinbar beobachtet. Als Tom der Sache auf den Grund gehen will, werden beide überfallen, niedergeschlagen und verschleppt. Was hat der Täter mit ihnen vor?

