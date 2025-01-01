Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 17: Verschleppt
21 Min.Ab 12
Tom und Julia sitzen gemütlich am Lagerfeuer, bis die traute Zweisamkeit jäh unterbrochen wird. Sie hören ein Geräusch, werden scheinbar beobachtet. Als Tom der Sache auf den Grund gehen will, werden beide überfallen, niedergeschlagen und verschleppt. Was hat der Täter mit ihnen vor?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
