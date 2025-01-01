Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 20: Die Gräber
22 Min.Ab 12
Holger Minkertz muss ein Loch in den Waldboden graben - als er fertig ist, wird er erschossen. Ein Förster findet ihn und zwei weitere Männerleichen wenig später in der Grube ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1