Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 117: Gift für die Liebe
22 Min.Ab 12
Ein romantisches Picknick endete mit dem Tod: Die Körper von Lisa und ihrem Freund Dennis werden leblos an einem See gefunden - alles deutet auf eine Vergiftung der beiden hin...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1