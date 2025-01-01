Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 154: Geschenk des Himmels
22 Min.Ab 12
Eine heiße Liebesnacht wird zum Albtraum. Denn als Anna Weber am nächsten Morgen aufwacht, liegt ihr Freund Tim Klein erstochen neben ihr. Die Studentin hat einen Filmriss. Ist sie wirklich eine eiskalte Mörderin, oder nur das Opfer in einem üblen Spiel, das mit ihr getrieben wird?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1