Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 155: Schatten der Vergangenheit
22 Min.Ab 12
Der angesehene Arzt Albert Sacher befürchtet, seine Tochter Anna sei entführt worden. Ein blutiger Zettel mit einem Hilferuf von Anna erhärtet den Verdacht. Für die Kommissare beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Werden sie das Mädchen noch lebend retten können?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1