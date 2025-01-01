Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Das vergangene Leben

SAT.1Staffel 6Folge 156
Das vergangene Leben

Das vergangene LebenJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 156: Das vergangene Leben

22 Min.Ab 12

Die Rollstuhlfahrerin Karin Berger ist tot, vergiftet von einem Unbekannten. Fest steht, Karins Wohnung sollte verkauft und in ein Luxusappartement verwandelt werden. Karin wollte aber nicht ausziehen. Ein Mord-Motiv? Doch dann enthüllen die Kommissare ein großes Geheimnis aus Karins Vergangenheit. Aber haben sie damit auch den Täter?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen