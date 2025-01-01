Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der Parasit

SAT.1Staffel 6Folge 160
Der Parasit

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 160: Der Parasit

22 Min.Ab 12

Als die Richterin Birgit Rumpf nach Hause kommt, findet sie in ihrer Wohnung die Leiche einer wildfremden Frau. Sie trägt Kleidungsstücke und Schmuck der Richterin und sieht ihr auch noch verblüffend ähnlich ...

SAT.1
