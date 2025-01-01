Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 170: Verrat
22 Min.Ab 12
Ein brutaler Banküberfall erschüttert Duisburg. Doch als die Bande glaubt, sie ist in Sicherheit, fällt ein Schuss. Einer der Bankräuber ist tot. Sowohl von der Beute als auch von seinen Komplizen fehlt jede Spur, und ein von Geldgier getriebener Mörder läuft frei herum.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
