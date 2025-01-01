Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 172: Der Saubermann
22 Min.Ab 12
Vergewaltigt, misshandelt und gedemütigt wird der Versicherungsagent Jens Schulze aufgefunden. Auf der Suche nach Motiv und Täter tappen die Kommissare zunächst im Dunkeln. Bis sie entdecken, dass der vermeintliche Saubermann kleine schmutzige Geheimnisse hat ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1