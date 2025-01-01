Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Macht des Geldes

SAT.1Staffel 6Folge 176
Macht des Geldes

Folge 176: Macht des Geldes

22 Min.Ab 12

Als Joachim Bach entführt, seine Frau Carol geknebelt und der Hund "Pepe" erschossen wird, beginnt für die Kommissare ein Wettlauf gegen die Zeit. Der Entführer fordert 1,5 Millionen Euro. Noch ahnt niemand, dass der Täter ein Feind unter Freunden ist ...

