Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 178: Qualvolle Sehnsucht
22 Min.Ab 12
Der Ermittler Thomas Bossmann ist nervös. Bei einem Pokerturnier setzt er alles - und gewinnt. Doch über die 5000 Euro Preisgeld kann er sich nicht lange freuen, denn irgendwer treibt ein böses Spiel mit ihm. Eine lange Nacht, die ihn an den Rande eines Nervenzusammenbruchs bringt, liegt vor ihm.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1