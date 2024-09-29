Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 186: Teufel in Weiß
22 Min.Folge vom 29.09.2024Ab 12
Im Dreifaltigkeitskrankenhaus sterben auf mysteriöse Weise drei Patienten unmittelbar nachdem sie operiert wurden. Zunächst deutet nichts auf ein Verbrechen hin, doch als die Kommissare im Krankenhaus ermitteln, stoßen sie auf die Spur einer abscheulichen Intrige ...
Weitere Folgen in Staffel 6
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Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: SAT.1 & © Season 10, Season 12: SAT.1 Gold