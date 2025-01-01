Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 21: Ein flotter Dreier
22 Min.Ab 12
Blutiger Spielplatz: An einer Schaukel hängend wird die Leiche der 19-jährigen Mareike Scheuer gefunden. Warum musste das junge Mädchen sterben? Die Kommissare ermitteln und finden heraus, dass eine rauschende Partynacht offenbar ein brutales Ende fand ...
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1