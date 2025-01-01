Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 22: Wie konntest du nur?
22 Min.Ab 12
Eine unbekannte Frauenleiche liegt im Straßengraben. Wenig später entdecken die Kommissare das Tatfahrzeug bei einem Gebrauchtwagenhändler. Warum wurde das Mädchen überfahren? Und von wem?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
