Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Schrei nach Liebe

SAT.1Staffel 6Folge 46
Folge 46: Schrei nach Liebe

22 Min.Ab 12

Erschlagen findet man die Leiche von Katja im Haus ihres "Noch-Ehemannes". Was suchte sie dort und wer ist ihr Mörder? Viele Fragen, doch nur einer kennt die Antwort auf das, was in dieser Nacht wirklich geschah ...

