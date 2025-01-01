Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 94: Im Rausch
22 Min.Ab 12
Dennis Kärcher wird beim Gotcha spielen erschossen. Seine Freunde sind verzweifelt: War eines der Gewehre mit echter Munition geladen? Die Kommissare stöbern in der Vergangenheit des Opfers und entdecken schnell den wahren Hintergrund der Tat.
