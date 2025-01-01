Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Gegrillt

SAT.1Staffel 7Folge 108
Gegrillt

GegrilltJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 108: Gegrillt

22 Min.Ab 12

Tödliches Sonnenbad - Susette Möller, Inhaberin eines Solariums, wird verbrannt auf einer ihrer Sonnenbänke aufgefunden. Sie wurde brutal niedergeschlagen und dann gefesselt. Wer wollte die Frau auf so bestialische Weise aus dem Weg räumen? Ein Konkurrent, oder steckt ein ganz anderes Motiv hinter der Tat?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen