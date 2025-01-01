Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 7Folge 124
Folge 124: Tausend Mal berührt

22 Min.Ab 12

Nach einer durchzechten Nacht wacht Conny halbnackt und leicht verkatert neben Bernie in einer Pension auf. Bevor es zu einer Aussprache kommt, werden sie von ihrem nächsten Fall eingeholt. Der Wirt der Pension ist tot ...

SAT.1
