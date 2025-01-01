Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Gemischtes Doppel

SAT.1Staffel 7Folge 127
Gemischtes Doppel

Gemischtes DoppelJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 127: Gemischtes Doppel

22 Min.Ab 12

Der 21-jährige Florian Kobus wird tot in einem Bachlauf gefunden. Bei der Leiche finden die Kommissare Fotos eines gefesselten und geknebelten Mannes. Die Kommissare stehen vor einem Rätsel: Was hat es mit der Person auf sich? Lebt der Mann noch, und wer steckt dahinter?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen