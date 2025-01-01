Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 147: Mein Block
22 Min.Ab 12
Anton Arenz liegt erschlagen im Keller eines Wohnhauses. Es stellt sich heraus, dass er eine Affäre mit der Mutter seines Kumpels hatte. War es eine Eifersuchtstat oder ist er nur ein zufälliges Opfer in einem Viertel, in dem Gewalt und Diebstahl auf der Tagesordnung stehen?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1