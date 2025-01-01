Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 155: Mann über Bord
22 Min.Ab 12
Der stadtbekannte Kleinganove Arne Pollmann wird tot mitten in einem Maisfeld gefunden. Die Kommissare stehen vor einem Rätsel, denn am Tatort gibt es weder Fuß- noch Schleifspuren ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1