Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 163: Tödliche Wahrheit
22 Min.Ab 12
Eine junge Frau wird vor ihrer Haustür mit einer Armbrust erschossen - eine ungewöhnliche Tatwaffe. Der erste Verdacht fällt auf ihren Mann, der eine Affäre hat. Doch ist er wirklich der Mörder oder steckt etwas ganz anderes dahinter?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1