Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Gedächtnisverlust

SAT.1Staffel 7Folge 173
Gedächtnisverlust

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 173: Gedächtnisverlust

22 Min.Ab 12

Völlig verwirrt und blutverschmiert wird ein Mann in einem Park aufgegriffen. Er behauptet, jemanden getötet zu haben, kann sich aber an nichts weiter erinnern, und eine Leiche gibt es auch nicht. Erst der Tod eines weiteren Menschen führt die Kommissare auf eine heiße Spur ...

