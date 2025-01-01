Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 23: Falscher Stolz
22 Min.Ab 12
Während eines Discobesuchs bricht die 21-jährige Mia Labowski auf der Toilette zusammen. Tragischer Unfall oder heimtückischer Mord? Die Kommissare ermitteln und setzen Stück für Stück das tödliche Puzzle der Nacht zusammen.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1