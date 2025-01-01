Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Eine für alle

SAT.1Staffel 7Folge 31
Eine für alle

Eine für alleJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 31: Eine für alle

22 Min.Ab 12

Mord im Swingerclub: Angela Greinwald wurde auf der Spielwiese des Clubs Super-Swing erwürgt. Die Kommissare sind sich sicher, dass der Täter in den Reihen der Swinger zu suchen ist. Hat einer ihrer zahlreichen Sexpartner die Kontrolle verloren? Oder steckt etwas anderes hinter der Tat?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen